TOKYO 2020 | Raven Saunders'ın protestosu, gündeme damga vurdu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:18

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ABD'li atlet Raven Saunders, bayanlar gülle atmada gümüş madalya kazandıktan sonra yapılan madalya töreninde bir protestoya imza attı.

BBC'nin haberine göre geçtiğimiz gün yapılan madalya töreninde kollarını çapraz hale getirerek havaya kaldıran Saunders, protestosunu şöyle açıkladı:

"Bu çapraz, ezilen tüm insanların bir araya geldiği yerlerin kesişimini temsil ediyor. Özür dilemek değil, 'ben' olmak istiyorum. Dünyanın her yerinde savaşan ve kendileri için konuşacak platformu olmayan insanlara ışık tutmayı hedefliyorum."

"HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORUZ"

Eşcinsel olduğunu ve depresyonla mücadele ettiğini açıklayan 25 yaşındaki sporcu, bu durumun kendi neslinin umrunda olmadığını ifade etti:

"Açıkçası hiçbir şeyi umursamıyoruz. Tüm siyahlara, LGBTQ topluluğuna, akli sorunları olan insanlara sesleniyorum. Biz, bizden veya güçlü olanlardan daha büyüğüz. Bizi izleyen, bir şey söyleyip söylemediğimizi veya onlar adına konuşup konuşmadığımızı merak eden çok sayıda insan var."

PROTESTO DALGASI 1968'DE BAŞLAMIŞTI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunlarda koyduğu protesto yasağını Tokyo 2020 öncesinde gevşetmiş ve "sporcuların basın toplantılarında görüşlerini ifade etmelerine" izin vermişti. IOC, madalya kürsüsünde yapılan gösterilerin ise hala yasak olduğunu açıklamıştı.

1968 yılındaki Meksika Olimpiyatları'nda ABD'li atletler Tommie Smith ve John Carlos'un madalya töreninde, milli marşın okunduğu sırada ellerini yumruk yapıp havaya kaldırması, tüm dünyada konuşulan ve yankıları süren bir olay olmuştu.