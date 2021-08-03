Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 294'e çıktı

03 Ağustos 2021 Salı, 07:44

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 18 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor.

Turnuva kapsamında hizmet veren 10 sözleşmeli çalışan, 5 resmi yetkili ve bir medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 294'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.