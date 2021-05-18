Tokyo Sağlık Çalışanları Birliği’nden olimpiyatlar için iptal çağrısı

18 Mayıs 2021 Salı, 13:55

Japonya'daki Tokyo Sağlık Çalışanları Birliği, Tokyo'daki hastanelerin koronavirüs hastalarıyla hali hazırda dolup taştığını belirterek yaklaşık üç ay sonra yapılması planlanan olimpiyatların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

6 bin civarında birinci basamak sağlık hizmetleri doktorun üyesi olduğu Tokyo Sağlık Çalışanları Birliği, olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Tokyo'daki hastanelerin "çok yoğun olduğunu ve neredeyse hiç boş yerlerinin olmadığını" belirtti.

YETKİLİLERE GÜÇLÜ ÇAĞRI

Birlik, 14 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'ya hitaben kaleme aldığı ve resmi internet sitesinde dün yayımladığı mektupta, "Olimpiyatları yapmanın zor olduğu ve oyunların iptal edilmesi kararının alınması konusunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) ikna etmeleri için yetkililere güçlü bir çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Japonya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının ani yükselişi başkent Tokyo'daki sağlık çalışanı ve hastane yatağı yetersizliğinden ötürü tehlike çanlarını çalmış ve hükümetin Tokyo'daki üçüncü olağanüstü hal ilanını 31 Mayıs'a kadar uzatmasına yol açmıştı.

SADECE YÜZDE 3.5 AŞILANABİLDİ

Reuters veri izleme sistemine göre, 126 milyon civarındaki ülke nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 3.5'i koronavirüs aşısını olabildi.

23 Temmuz ve 8 Ağustos arasında düzenlenecek olan yaz Olimpiyat Oyunları için hazırlıklar sıkı koronavirüs kısıtlamaları altında devam ediyor.

Ancak ABD atletizm takımının da dahil olduğu pek çok takım Tokyo'daki olimpiyat hazırlık kamplarını iptal ettiler ve bazı sporcular salgın sırasında Olimpiyat yapılması konusundaki endişelerini dile getirdiler.

Kanadalı altın madalyalı olimpik binicilik sporcusu Eric Lamaze, dün yaptığı açıklamada sağlık sorunlarını öne sürerek Olimpiyat kadrosundan çekildiğini açıkladı. Lamaze son üç yıldır beyin tümörü tedavisi görmekteydi.