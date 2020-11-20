Tolkien'in kitaplaştırılmış makaleleri Haziran 2021'de yayımlanacak
Dünyaca ünlü İngiliz yazar J. R. R. Tolkien'in daha önce yayınlanmamış, "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" eserlerinin 'Orta Dünya' evreni hakkındaki makaleleri kitaplaştırılarak 2021 Haziran ayında yayınlanacak.
'Yüzüklerin Efendisi' serisinin yazarı J. R. R. Tolkien'in daha önce hiç yayınlanmayan 'Orta Dünya' evreni hakkındaki makaleleri kitaplaştırılarak 2021 Haziran ayında yayınlanacak.
Tolkien’in eserlerinin resmi sahibi Tolkien Varlığı tarafından onaylanan yeni koleksiyonun adı "Orta Dünya'nın Doğası" (The Nature Of Middle-Earth) olacak ve haziran ayında yayımlanacak. Koleksiyon, okuyucuları "The Silmarillion", "Unfinished Tales" ve "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarına geri götürecek.
TOLKIEN UZMANI YAYINA HAZIRLAYACAK
Tolkien'in ilk Orta Dünya hikayesi olan "Hobbit", 1937'de yayımlanmıştı ve ardından 1954 ve 1955'te "Yüzüklerin Efendisi" serisi okuyucularla buluşmuştu.
Yayıncı HarperCollins'in Yayın Müdür Yardımcısı Chris Smith, J. R. R. Tolkien’in sonraki yıllarda Orta Dünya hakkında yazmaya devam ettiğini belirterek "Orta Dünya'nın Doğası’ndaki yazılar, eşsiz yaratımını daha iyi anlamak için yaptığı yolculukları ortaya koyuyor" dedi.
Koleksiyon’da yayımlanacak Tolkien denemeleri, bir Tolkien uzmanı ve Elfçe Dilbilim Bursu Başkanı Carl F Hostetter tarafından yayına hazırlanacak.
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