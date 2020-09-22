Tom Cruise'un uzaya gideceği tarih belli oldu!

22 Eylül 2020 Salı, 12:53

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un uzayda çekeceği aksiyon-macera filmi için uzaya ne zaman gideceğinin tarihi belli oldu.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre Cruise, Ekim 2021’de uzaya gidecek. Oyuncunun daha önce Elon Musk ve NASA’yla birlikte uzayda çekilecek film üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Projenin henüz çok başında olunsa da Cruise’un Musk’ın SpaceX şirketi ve NASA’yla görüştüğü aktarılmıştı ancak şu ana kadar projenin gidişatına dair herhangi bir bilgi verilmemişti.

Uzayla alakalı haberlerinin tümünün yer aldığı Space Shuttle Almanac’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Cruise’un projesinin tüm ilgili taraflardan yeşil ışık aldığı doğrulandı.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020

Paylaşımda ayrıca NASA'nın iki uzay yürüyüşü rekorunu elinde tutan astronot Michael Lopez-Alegria’nın da uzay görevinde yer alacağı belirtildi. Uzay yolculuğuna çıkıldığında hem Cruise hem de yönetmen Doug Liman gemide olacak.

Twitter paylaşımında Uluslararası Uzay İstasyonu’nun üç yıllık programının görüntüsü de yer alıyor. Görselde Ekim 2021’de "SpaceX Crew Dragon Axiom Tourist Flight" ibaresiyle birlikte Cruise ve Liman’ın isimleri görülebiliyor.

Programda ayrıca Cruise ve Liman’ın bulunacağı uzay aracında hala bir kişilik boş yer olduğu da görülüyor. Çekimin sorunsuz gerçekleşmesi için bu yerin bir yapımcıya veya kameramana ayrılabileceği aktarıldı.

Projeye dair cevaplanması gereken çok fazla soru olsa da parçaların yavaş yavaş tamamlanacağı anlaşılıyor. Liman’ın dahil olması Cruise’un hayalinin gerçekleşmesinin çok yakın olduğuna işaret ediyor.