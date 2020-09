Tom Cruise'un uzaya gideceği tarih belli oldu!

Hollywood yıldızı Tom Cruise'un uzayda çekeceği aksiyon-macera filmi için uzaya ne zaman gideceğinin tarihi belli oldu.

Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre Cruise, Ekim 2021’de uzaya gidecek. Oyuncunun daha önce Elon Musk ve NASA’yla birlikte uzayda çekilecek film üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Projenin henüz çok başında olunsa da Cruise’un Musk’ın SpaceX şirketi ve NASA’yla görüştüğü aktarılmıştı ancak şu ana kadar projenin gidişatına dair herhangi bir bilgi verilmemişti.

Uzayla alakalı haberlerinin tümünün yer aldığı Space Shuttle Almanac’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Cruise’un projesinin tüm ilgili taraflardan yeşil ışık aldığı doğrulandı.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz