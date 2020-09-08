Toplu taşımada “ayakta yolcu” kısıtlaması nasıl uygulanacak?

08 Eylül 2020 Salı, 21:23

Sokağın nabzını tutan Cumhuriyet Tv, ulaşım kısıtlamasını yurttaşlara ve minibüs şoförlerine sordu. Birbirinden farklı yanıtlar geldi. 1 Haziran itibariyle Türkiye’nin 81 ilinde toplu taşıma araçları için “Koltuk sayısı kadar oturan yolcu, ayakta yolcu sayısı ise 3'te 1” kuralı getirilmişti. İstanbul’da birbirinden farklı 814 otobüs hattında 5 bin 697 araçla günlük 3 milyon 785 bin kişi yolculuk yapılıyor. Bir otobüste ortalama 20 koltuk olmak üzere toplamda 120 bin koltuk var ve araçların dörtte üçü ayakta yolcuya göre planlanmış durumda. Henüz kısıtlamayla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan bir karar yok. İzmir ve Ankara için de aynı durum geçerli…