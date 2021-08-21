Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışta 3. oldu
Toprak Razgatlıoğlu, Navara Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. durak noktasının ilk yarışında 3. oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7. durak noktasının ilk yarışında podyuma çıktı.
İspanya’daki Navarra Pisti’nde gerçekleştirilen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, 8'inci basamakta başladığı yarışı 3. sırada bitirdi.
PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 279’a çıkararak ikinci sıradaki konumunu korurken, yarışı kazanan Scott Redding puanını 241’e getirdi. İkinci olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea ise 286 puanla şampiyonlar sıralamasında birinci sırada bulunuyor.
Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 7'nci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 15.00'de koşulacak.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı şaşırtacak sonuç
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı
- Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelikten duvar ördüler
- Akademisyenlerden sert tepki
- İçişleri Bakanlığı’ndan PCR Testi Zorunluluğu genelgesi
- Saray'da bakanlara 'görevden af' telaşı
- Aylar sonra yeniden Süveyş'te!
- İstanbul'da ormanın ortasına gizlemişler