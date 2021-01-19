“Topraklarını satmak istemeyen köylülere tehdit” iddiası
CHP Milletvekili Kasap, Kütahya’nın Tavşanlı İlçesine bağlı Avcılar ile Simav İlçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında Altın ve Gümüş madeni açılmasının planlandığı belirtti. Kasap, köy sakinlerinin maden şirketine topraklarını satmak istemediği için tehdit edildiğini söyledi.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın Tavşanlı İlçesine bağlı Avcılar ile Simav İlçesine bağlı Örencik köyü yakınlarında açılması planlanan Altın ve Gümüş madeni projesinin bölgenin havasını suyunu ve toprağını kirleteceğini ve köy sakinlerinin yerlerini yurtlarını terk etmelerine sebep olacağını söyledi. Kasap, topraklarını maden şirketine satmak istemeyen köylülerin tehdit edildiğini de ifade etti.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 18 Kasım 2020 tarihinde konu hakkında yazılı soru önergesi verdiğini de hatırlatan Kasap, Bakanlığın önergesini şöyle yanıtladığını söyledi: “Kütahya İli, Simav ve Tavşanlı İlçeleri sınırları içerisinde yapılması planlanan ‘Altın-Gümüş Madeni/Açık Ocak Kapasite Arttırımı – Yığın Liçi ve Adr Tesisi Projesi’ ile ilgili olarak 13 Aralık 2019 tarihinde Bakanlığımıza başvuru yapılmış, 11 Şubat 2020 tarihinde de Halkın Katılım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca verilmiş herhangi bir ÇED kararı bulunmamakta olup ÇED süreci devam etmektedir.”
“KÖYLÜLER TEHDİT EDİLDİ”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini iptal etmesi gerektiğini belirten Kasap, Bakanlığın yazılı soru önergesine vermiş olduğu cevabın gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Bakanlığın cevabının aksine altın ve gümüş madenciliği faaliyeti yürüten şirketin şahıs arazileri üzerinde faaliyetini genişletmek istediğini belirten Kasap, Avcılar ve Örencik köyü sakinlerinin ilgili şirkete topraklarını satmak istemediği için tehdit edildiğini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının daha önce de Kütahya’nın Gediz İlçesinde yer alan ve Gediz havzası için büyük bir öneme sahip olan Murat Dağı’nda altın madeni çıkarılması için “ÇED” olumlu kararı verdiğini belirten Kasap, hem bilirkişi raporu hem de açılan davalar sonucunda bölgede altın madeni çıkarılması kararının iptal edildiğini hatırlatarak aynı mücadelenin şimdi de Örencik ve Avcılar köyü için söz konusu olacağını da belirtti.
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