Torun’dan Sağlık Bakanı Koca’ya tepki

23 Ekim 2020 Cuma, 13:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yazılı açıklaması şöyle:

“BAKAN KOCA İTİBARINI YERLE YEKSAN ETTİ”

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde, “Bilim Kurulu’nun değil Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla çalıştıklarını” söylediği günden bu yana azalan itibarını, dünkü tutumuyla maalesef yerle yeksan etmiştir. Hasta sayısı Ankara’nın 5 katına ulaşan İstanbul’da düzenlenen Kovid-19 toplantısına, İstanbul halkının yüzde 54’ünün oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmemesi, müellifi saray olan partizan politikaların ulaştığı boyutu gösteren bir skandaldır.

“ASIL EZİYETİ MİLLETE YAPIYORLAR”

Kovid-19 vaka sayılarını milletten gizleyerek, ülkemizin dünyadaki itibarına zarar verenler, yarattığı bu tablodan ar edip vatandaşı doğru bilgilendirmeye kafa yoracaklarına, anlaşılan iç siyasetteki kutuplaşmanın öncüsü olmaya soyunmuşlardır. Yerel seçimlerde oy alamadıkları halktan intikam almaya çalışan bu hastalıklı zihniyetin, asıl eziyeti milletimize yaptığı, herkes tarafından açık ve net olarak görülmektedir. Ekrem İmamoğlu’nu daha önce yine İstanbul’da düzenlenen afete hazırlık toplantılarına davet etmeyenler, sorunlu çizgilerinden bir nebze de olsa sapmadıklarını ortaya koymuştur.

“SİYASİ HIRSINIZ AKLINIZI DA MI KÖR ETTİ?”

Neredeyse tüm konuşmalarında, “birlikte mücadele” vurgusu yapan Sayın Koca’ya soruyoruz: Siyasi hırslarınız, “birlikte mücadele” anlayışınızla birlikte, aklınızı ve vicdanınızı da mı kör etti? Yine açıklamalarında “mücadelede tüm tarafların iş birliğinin önemine” dikkat çeken Sayın Koca’ya soruyoruz: İstanbul’da yükselen hastalığa karşı, İstanbul’u yöneten Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan nasıl bir sakınca duyuyorsunuz?

“ONLAR AYRIŞTIRSIN, BİZ BİRLEŞTİRECEĞİZ”

Saray menşeli bu partizan politikaların, canıyla boğuşan milletimizin sağlığına dahi kast edecek boyuta ulaşması, bizleri derinden üzmektedir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yoksulluk içinde sağlığı için mücadele eden cefakâr milletimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Onlar ayrıştırsa da biz birleştireceğiz. Onlar kutuplaşmadan beslenseler de biz birlikte olmaktan güç alacağız. İnanıyoruz ki milletimiz, vatandaşın sağlığı değil kendi siyasi çıkarı için hareket eden bu iktidara ilk seçimde ‘yeter’ diyecektir.”