Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Riva'da başladı
İlk etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.
Bugün İstanbul'a gelen Trabzonspor, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girerek ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00’de yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından mobilizasyon, core çalışma, dinamik ısınma, koordinasyon ve denge çalışmaları yapıldı.
Antrenman 5’e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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