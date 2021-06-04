Trabzonspor’dan ‘Marek Hamsik’ hamlesi

04 Haziran 2021 Cuma, 22:50

Süper Lig’i 71 puanla 4.sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavili ekibin, gelecek sezon için Slovak futbolcu Marek Hamsik’e teklif götürdüğü iddia edildi.

Nicolo Schira’nin haberine göre Trabzonspor, Marek Hamsik’e 2023’e kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti. Bordo-mavili ekip, Marek Hamsik’e yıllık 1,5 milyon euroluk ödeme ücreti belirledi. Ayrıca haberde,Trabzonspor’un teklifini az bulan Marke Hamsik'in gelecek sezon için Trabzonspor’dan 2,5 milyon euro istediği iddia edildi.

İsveç takımlarından IFK Göteborg'de forma giyen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon IFK Göteborg formasıyla altı maçta bir gol kaydetti.