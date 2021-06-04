Trabzonspor’dan ‘Marek Hamsik’ hamlesi
Trabzonspor’un, gelecek sezon için orta saha oyuncusu Marek Hamsik’e teklif götürdüğü iddia edildi.
Süper Lig’i 71 puanla 4.sırada tamamlayan Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavili ekibin, gelecek sezon için Slovak futbolcu Marek Hamsik’e teklif götürdüğü iddia edildi.
Nicolo Schira’nin haberine göre Trabzonspor, Marek Hamsik’e 2023’e kadar geçerli olacak bir sözleşme teklif etti. Bordo-mavili ekip, Marek Hamsik’e yıllık 1,5 milyon euroluk ödeme ücreti belirledi. Ayrıca haberde,Trabzonspor’un teklifini az bulan Marke Hamsik'in gelecek sezon için Trabzonspor’dan 2,5 milyon euro istediği iddia edildi.
İsveç takımlarından IFK Göteborg'de forma giyen deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon IFK Göteborg formasıyla altı maçta bir gol kaydetti.
Video Haberler
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
- CHP'li vekilden olay yaratacak yeni pankart
- E-5 Karayolu’nda feci kaza: Nişanlı çift dehşeti yaşadı
- Trafiğe çıkanlar dikkat! O sürücülere ceza yağdı
- Video çektiler iddiası! Antalya'da otelde skandal olay
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ünlü sunucu yayına şortla çıktı
- Polis tek tek saydı, 35 bin 263 TL ceza kesti
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Altın son 3 ayın en kötü haftasına hazırlanıyor
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Yavaş aleyhinde konuşmayın
- Türkiye mutsuz, erken seçim kaçınılmaz
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- Cami için İBB'den harcanan devasa bütçe!
- 10 bin dolar alan siyasetçinin ismi bana söylendi
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek
- Erdoğan'dan Zonguldak'ta 'müjde' açıklaması!
- Almanya, Türkiye'nin kategorisini değiştirdi