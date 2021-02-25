Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.
Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı kaydedildi.
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