Trabzonspor'da eski başkan yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:24

Eski Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüzoğlu hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Eski Başkan Yardımcımız ve Divan Üyemiz Mehmet Öksüzoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı kaydedildi.