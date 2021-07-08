Trabzonspor'dan kuvvet ve koordinasyon idmanı
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, günü çift idmanla tamamladı.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti. İstanbul Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer sabah saat 10.30'daki idmanda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Akşam saat 18.00'deki antrenmanda ise oyuncular ısınma koşusunun ardından koordinasyon, teknik ısınma çalışmaları, 5’e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maçla son buldu.
Bordo-mavililerde izinli Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik ile kalçasında ağrı bulunan Salih Kavrazlı, idmanda yer almadı. Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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