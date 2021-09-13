Trabzonspor'dan Trondsen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Trabzonspor, resmi internet sitesinden Anders Trondsen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Trabzonspor'da Galatasaray maçının 39. dakikada İsmail Köybaşı'nın yerine dahil olan Anders Trondsen, 54. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı.
Norveçli futbolcunun yerine oyuna yeni transferlerden Stefano Denswil dahil olurken, Hollandalı oyuncu da Bordo Mavili forma ile ilk maçına çıkmış oldu.
Trabzonspor'dan Trondsen’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yayımladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen’in tedavisine başlanmıştır."
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