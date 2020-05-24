TRAC Başkanı Aziz Şasa açıkladı: Telsizi olan herkes bu eylemi yapabilir

24 Mayıs 2020 Pazar, 16:57

İzmir’de cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella marşı ve Selda Bağcan’ın “Yuh yuh” şarkısıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Diyanet'in merkezi ezan sisteminin frekansının BTK’nın İzmir’de cami hoparlörlerinden çalınan Çav Bella marşı ve Selda Bağcan’ın “Yuh yuh” şarkısıyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Diyanet'in merkezi ezan sisteminin frekansının BTK’nın “Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği” alenen yer aldığı belirlendi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Başkanı Aziz Şasa, İzmir’de cami hoparlörlerinden yapılan müzik yayınıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, amatör telsizcilerin hedefe konulmasına tepki gösterdi. Şasa durumu tasvip etmediklerini ve olaydan amatör telsizcilerin sorumlu tutulamayacağını ifade ederek, İzmir’deki arkadaşlarının müzik yayını yapan kişinin bulunması için yardımcı olduğunu kaydetti.

Diyanet'in güvenlik açığına ilişkin dikkat çekici bir bilgi paylaşan Şasa, şunları belirtti:

“Merkezi Ezan Sistemlerinde kullanılan frekanslar BTK’nın ‘Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği’ Belgesinde alenen yayınlanmıştır. Dolayısıyla elinde telsiz olan herhangi bir kişi veya kişilerin bu bilgilere ulaşıp İzmir’de yaşanan bu illegal eylemi yapmış olmaları kolaylıkla mümkündür. Gerek bu durum, gerekse sistemin teknik yapısı nedeniyle ciddi bir güvenlik açığı mevcuttur. Telsizlerin kaçak yollarla yurda sokuluyor veya internet satış platformlarından Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmaksızın temin edilebiliyor olması böyle bir çirkin eylemin yapılmasını kolaylaştırıcı unsurlardır.”

TELSİZ KULLANAN SAYISI ARTTI

Şasa ayrıca, Türkiye'deki amatör telsizcilerin tümünün TRAC üyesi olmadığını da belirterek, belge sahibi olmaksızın telsiz taşıyan ve bulunduran kişi sayısının azımsanmayacak bir rakama ulaştığına ifade etti.

Cami sistemine girebilen kişinin belge sahibi veya TRAC’a üye olmasının da uzak bir ihtimal olduğunu dile getiren Şaşa, "Zira (bu örnekte görüldüğü üzere) belge ve/veya üyelik yoluyla kayıt altına alınmış olmak “olağan şüpheli” olarak telakki edilmesi sonucunu otomatikman kolaylaştıracaktır” ifadesini kullandı.