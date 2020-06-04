Tramvaya maskesiz binen kişi, kendisini uyaran kadın görevliyi darp etti

04 Haziran 2020 Perşembe, 22:02

İzmit merkezde meydana gelen olayda tramvaya binen E.F.’nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu. Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı.

Güvenlik görevlilerinden bir kadın, E.F.’nin yanına giderek, maske takmasının zorunlu olduğunu ve maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini söyleyerek uyardı.

E.F., bunun üzerine bir anda kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. E.F., güvenlik görevlisini darp ederken, yolcular durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.’yi gözaltına aldı.

POLİSE DE MUKAVEMET GÖSTERDİ

E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular, ifade vermek üzere polis merkezine geldi.