Trent Reznor, 'Mank' için bestelediği müziği ve 210 kamera arkası görselini paylaştı
Trent Reznor, David Fincher imzalı "Mank" filminden 210 kamera arkası görselini ve Atticus Ross ile birlikte film için bestelediği müziği paylaştı.
David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği "Mank" için bekleyiş sürüyor.
Netflix’te yayımlanacak olan film, Citizen Kane’in senaristlerinden Herman Mankiewicz’in hayatını anlatıyor ve Citizen Kane’in çalkantılı geçen senaryo yazım sürecine odaklanıyor.
David Fincher’in 2003 yılında hayatını kaybeden babası Jack Fincher’ın ölümünden önce kaleme aldığı bir senaryoya dayanan filmin oyuncu kadrosunda Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Joseph Cross, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Sam Troughton, Toby Leonard Moore ve Tom Pelphrey gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
Filmin müziklerini ise David Fincher’ın yönettiği "Gone Girl ile The Girl with the Dragon Tattoo"nun müziklerine imza atan, "The Social Network" için bestelediği müziklerle Oscar kazanan, Nine Inch Nails grubunun üyelerinden Trent Reznor ve Atticus Ross besteliyor.
Yönetmeni, konusu, oyuncu kadrosu ve yapım ekibiyle merak uyandıran filmin yayınlanan resmi fragmanından sonra, filmi bir an önce izlemek istememizi sağlayacak yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Buna göre Trent Reznor, Mank filminin 210 kamera arkası görselini ve Atticus Ross ile birlikte film için bestelediği müziği paylaştı.
4 ARALIK'TA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Twitter hesabından açıklama yapan Trent Reznor, "The White Wine Came Up With The Fish" isimli bir internet sitesinin linkini paylaştı. Bu sitede filmden 210 tane kamera arkası görseli yer alıyor. Ayrıca Trent Reznor’ın Atticus Ross ile birlikte hazırladığı beste de internet sitesinde kendisine yer buluyor.
Film, kasım ayında sınırlı sayıda ABD’deki bazı sinemalarda vizyona girdikten sonra, 4 Aralık’ta Netflix‘te izleyici ile buluşacak. Kamera arkası görsellerinin yer aldığı siteye buradan ulaşılabilir.
David Fincher’s new film Mank is coming to Netflix December 4th!— Trent Reznor (@trent_reznor) October 21, 2020
Here’s a “secret” site where you can hear a first bit of our score and more (don’t tell anyone):https://t.co/JMgcT2pQgt
Kaynak: Filmloverss
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