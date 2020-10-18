'Trio Patara Grubu' ilk konserini Patara'daki meclis binasında verdi

18 Ekim 2020 Pazar, 12:23

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarınca kurulan 'Trio Patara Grubu', ilk konserini Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara'daki Likya Birliği Meclisi binasında verdi.

Konseri, aralarında Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara'nın ilk Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Patara Muhtarı Arif Otlu, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi izledi.

Trio Patara'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Doç. Dr. Yelda Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı soprano Nurdan Küçükekmekçi yer aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Konser, E. Divienne'nin 'Romance d'Estelle Aşk Marşı' ile başladı. G. Faure'nin 'Pavane' adlı eserinden sonra Türk besteci Yalçın Tura'nın 'Sevmek Nedir' ve 'Umutsuz' adlı eserlerini seslendiren grup, Çaykovski'den 'flüt ve arp için Lensky Aria', Norveçli Edvard Grieg'den 'Solveig lied', H. V Lobaos'tan 'Melodia' adlı parçaları arka arkaya seslendirdi.

Trio Patara konserinin son bölümünde Yusuf Yalçın'ın düzenlemesini yaptığı bir Karadeniz türküsü olan 'Ben Seni Sevdiğimi' türküsü, ardından da orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in Patara Yılı için bestelediği 'Patara Süiti'nden 2 bölüm olan sözlerini şair yazar Yelda Karataş'ın yazdığı 'Zeytin Dikelim' ve Doç. Dr. Özge Gülbey Usta'nın bestelediği 'Patara' adlı parçalar seslendirildi.

Seyircinin alkışları ile Trio Patara son iki parçayı ikinci kez seslendirdi. Konser bitiminde izleyiciler Trio Patara'yı ayakta alkışladı.