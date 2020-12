TRT 2'de Aralık ayında yayınlanacak filmler

01 Aralık 2020 Salı, 12:24

Kültür sanat kanalı TRT 2, aralık ayında ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak.

TRT 2, aralık ayında da her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı, edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda yapımlar sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ARALIK AYI BOYUNCA ORİJİNAL DİLİNDE YAYIMLANACAK FİLMLER ŞÖYLE:

- 1 Aralık Salı, 21.00'de "Happy As Lazzaro" (Mutlu Lazzaro)

- 2 Aralık Çarşamba, 20.45'te "Selma" (Özgürlük Yürüyüşü)

- 3 Aralık Perşembe, 21.00'de "Sarı Sıcak"

- 4 Aralık Cuma 21.30'da "The Sisters Brothers" (Sisters Biraderler)

- 5 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Stronger" (Pes Etme)

- 6 Aralık Pazar, 21.30'da "The Sea Inside" (İçimdeki Deniz)

- 7 Aralık Pazartesi, 21.00'da "Rebel In The Rye" (Çavdar Tarlasındaki Asi)

- 8 Aralık Salı, 21.00'de "Ayka"

- 9 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Grbavica: The Land Of My Dreams" (Esma'nın Sırrı)

- 10 Aralık Perşembe, 21.00'de "Bulutların Ardında"

- 11 Aralık Cuma, 21.30'da "At Eternity's Gate" (Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında)

- 12 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Moneyball" (Kazanma Sanatı)

- 13 Aralık Pazar, 21.30'da "Just 6.5" (6.5 Metre)

- 14 Aralık Pazartesi, 21.00'de "The Bookshop" (Sahaf)

- 15 Aralık Salı, 21.00'de "The Warden" (Müdür)

- 16 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Yol Kenarı"

- 17 Aralık Perşembe, 21.00'de "About Endlessness" (Sonsuzluk Üzerine)

- 18 Aralık Cuma, 21.30'da "The Code Unknown" (Bilinmeyen Kod)

- 19 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Shoplifters" (Arakçılar)

- 20 Aralık Pazar, 21.30'da "Dead Man" (Ölü Adam)

- 21 Aralık Pazartesi, 21.00'de "The Leisure Seeker" (Karavan)

- 22 Aralık Salı, 21.00'de "When The Moon Was Full" (Dolunay Zamanı)

- 23 Aralık Çarşamba, 21.00'de "Yarım"

- 24 Aralık Perşembe, 21.00'de "Hedi" (Seni Seviyorum Hedi)

- 25 Aralık Cuma, 21.30'da "All Is Lost" (Sona Doğru)

- 26 Aralık Cumartesi, 21.30'da "Everybody Knows" (Herkes Biliyor)

- 27 Aralık Pazar, 21.30'da "Bir Zamanlar Anadolu'da"

- 28 Aralık Pazartesi, 21.00'de "Aloft" (Paramparça)

- 29 Aralık Salı, 21.00'de "Lamb" (Kuzu)

- 30 Aralık Çarşamba, 21.00'de "King Lear" (Kral Lear)

- 31 Aralık Perşembe, 21.15'te "Le Havre" (Umut Limanı).