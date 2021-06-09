CHP'li Sümer'den TRT'ye 9 soru
CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Sayıştay Denetim görüşmeleri sırasında TRT’deki usulsüzlükleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşıdı
CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Sayıştay Denetim görüşmeleri sırasında TRT’deki usulsüzlükleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemine taşıdı. Orhan Sümer, “TRT iktidarın arka bahçesi olmuş durumda” dedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, “TRT son dönemlerde dönem dizileri çekerek reytinglerde üst sıralarda yer almaya çalışıyor. Ancak işin başka bir boyutu var. Bu diziler TRT’nin kendi bünyesinden değil dış yapımlardan satın alınan projeler. Araştırıldığı zaman aynı yapım şirketi tarafından TRT’ye paslanmış, milyonlarca lira gideri olan ve bu giderin denetlenmediği sistemi görüyoruz. Üzerinde 83 milyonun hakkı olan bir kurum bu kadar rahat harcama yapıp belirli bir yapım şirketini zengin edecek işlere imza atmamalıdır” dedi.
TRT HERKESİN DEĞİL BİR KİŞİNİN KANALI OLMUŞ DURUMDA
Orhan Sümer, “Ana gelir kaynağı vatandaşın ödediği faturalardaki TRT Payı olan kurum ne yazık ki adil ve tarafsız yayın politikasından oldukça uzaklaştırıldı. Toplumun her kesimine hitap etmesi, iktidar muhalefet her sese yer vermesi gereken kanal artık sadece tek bir kişiye ve söylediklerine yer veriyor. İktidar partisine mensup siyasetçiler dahi TRT ekranlarında yer bulamıyor. Siyasi iktidarın yayın kuruluşu haline döndürülen TRT’yi hak ettiği, tarafsız yayın politikasına kavuşturacak, zarar etmekten kurtaracak olan tam demokratik parlamenter sistemdir" dedi.
SÜMER’DEN TRT’YE 9 SORU
Orhan Sümer, “Hiç kimse Devlet kurumlarını yönetirken hesap vermeyeceği bu düzenin hep bu şekilde devam edeceğini sanmasın. Milletin dişinden tırnağından arttırıp ödediği elektrik faturasından, cep telefonundan, bilgisayarından pay alan kurum ve yöneticileri gerektiğinde her konuya cevap verecek şeffaflıkta olmalıdır" diye konuştu.
CHP'li Sümer şu soruları yöneltti:
1- Sayın Genel Müdür; TRT’nin yurt dışına dizi ihrac ettiğini bellirttiniz. Son 3 senede hangi diziler ihrac edilmiştir? Ne kadar gelir elde edilmiştir?
2- Yine diziler için plato kurulduğundan bahsedildi. Hangi diziler için toplam kaç plato kurulmuştur? Kurulan platoların ayrı ayrı maliyetleri ne kadardır? Başka dizi projeleri için günlük kiralama bedeli nedir? Şu ana kadar TRT haricinde kaç dizi projesinde bu platolar kullanılmış, ne kadar gelir elde edilmiştir?
3- TRT iç yapımların ekrana taşıdığını belirttiğiniz Selçuklu dönemini anlatan dizinin oyuncuları bölüm başı ne kadar ücret almaktadır?
4- Yine TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularına ne kadar ücret ödenmiştir?
5- FETÖ operasyonları sonrasında kurumdan kaç kişi ihrac edilmiştir? Kaç kişi geri dönüş yapıp işe başlamıştır?
6- 3 Bin 149 Kişinin sınavsız şekilde TRT’de işe alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise işe alım kıstasları nasıl belirlenmiştir? Şu anda taşeron kadroları dahil TRT’de kaç kişi çalışmaktadır?
7- Son 3 sene içerisinde Sabah – Öğle ve Akşam haberleri olmak üzere üç haber kuşağı saatinde ayrı ayrı tüm siyasi partilere ayrılan süreler ne kadardır?
8- Son 5 sene içerisinde TRT’de programa katılmak için yazılı dilekçeyle başvuru yapmasına rağmen programlara çağırılmamış muhalefet partisi liderleri, Milletvekilleri ya da mensubu var mıdır? TRT’de programlara katılma kıriterleri nelerdir?
9- Son 3 senede TRT'nin bandrol gelirleri ne kadardır?”
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