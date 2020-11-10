TRT Haber’den yine 'alt başlık' skandalı!
TRT Haber, Anıtkabir'deki 10 Kasım törenlerine ilişkin haberinde bir KJ (alt başlık) skandalına daha imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra mesajını okuduğu sırada TRT Haber'in KJ’sinde “DEVLETİN ZİRVESİ ATANITKABİR'DEYDi" başlığı yer aldı.
TRT Haber'de KJ yanlışlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ekranda “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” diye yazan TRT Haber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde de bir büyük yanlışa daha imza attı. TRT Haber bugün saat 10.00 bülteninde devletin zirvesinin Anıtkabir ziyaretini haberleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anıtkabir Özel Defterini imzalarken yaptığı konuşmanın haberine ilişkin görüntünün başlığında vahim bir hata yapıldı. Erdoğan konuşurken TRT Haber’in KJ’sinde büyük puntolarla “DEVLETİN ZİRVESİ ATANITKABİR'DEYDİ" diye yazıldı.
Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin de TRT Haber'de yayınlanan Satır Başı programında "Azerbaycan sivillere saldırıyor" yazılmış ve KJ nedeniyle bir editörün işine son verilmişti.
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