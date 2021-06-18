TRT market açtı: Diriliş Ertuğrul maketi, Melik Şah yüzüğü...
TRT, market işine el attı. ‘TRT Market’ adı altında açılan sitede, kanalda yayımlanan dizilerdeki karakterlerin maketleri satılmaya başlandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen ve son zamanlarda yaptığı propagandalarla tartışılan TRT, şimdi de ‘TRT Market’ adı altında, yayımladığı dizilerdeki karakterlerin maketlerini satmaya başladı.
TRT Market adı altında açılan markette TRT markalı dizilerin, çizgi filmlerinin ürünleri, çocuk oyuncakları, giyim, ev tekstili, beslenme, aksesuar, kitap, kırtasiye, film, müzik, belgesel CD ve benzeri ürünler satılıyor. Diriliş Ertuğrul Yüzüğü, Diriliş Ertuğrul Kılıcı kravat iğnesi, zarf açacağı, yüzükler ve kupalar satışta olan ürünlerden bazıları.
TRT Market’te aynı zamanda Algida, Malatya Pazarı, Torku, Arbella Makarna, LC Waikiki, Koton, Dekora gibi markalar da bulunuyor.
TRT Market’in 'hakkımızda' bölümünde ise “TRT, lisans sektörüne yeni bir heyecan katmakta ve mevcut anlayışları geliştirmektedir” ifadeleri kullanılıyor.
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