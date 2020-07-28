Trump: Covid-19 aşısı son klinik deneme safhasında
ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü ABD'nin Morrrisville kentinde düzenlediği basın toplantısında, ABD hükümeti destekli Moderna şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin klinik çalışmalarda üçüncü ve son safhaya girildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Moderna şirketi tarafından üretilen teni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında 3. safhaya girildiğini duyurdu. Şirket bu safhada, hastalığa yakalanmamış 30,000 yetişkin gönüllü üzerinde aşıyı test edecek.
MRNA-1273 olarak bilinen aşı, Cambridge, Massachusetts merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan Moderna, Inc. ve ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIAID) ortaklığında geliştirildi.
GEÇEN AY İKİ KATINA ÇIKTI
Salı ve Cuma günleri arasında her gün 1.000'den fazla Amerikalı Covid-19 salgınına bağlı şekilde yaşamını yitirdi.
COVID-19 tanısıyla hastaneye yatırılan hasta sayısı, geçtiğimiz ay yaklaşık iki katına çıktı ve salgından en çok etkilenen merkezler California, Florida, Texas ve Arizona eyaletleri oldu.
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