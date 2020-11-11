Trump ile konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum
ABD’de başkan seçilen Demokrat aday Joe Biden Trump’ın seçim sonuçlarını reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, ‘yenilginin kabul edilmemesini utanç verici olarak’ tanımladı. Trump’a mesajını “Trump ile konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde iletti.
ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle ilgili açıklamasını Delaware eyaletinde gerçekleştirerek ''Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak'' dedi.
Trump yönetiminin, Demokratların zaferini kabul etmemesinin ''dinamikleri değiştirmeyeceğini'' vurgulayan Biden, Beyaz Saray'a geçiş süreçlerini tutarlı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.
'AMERİKA'YI ÖNCEKİ YERİNE GERİ TAŞIYACAĞIZ'
Hiçbir şeyin geçiş planlarını durduramayacağını ifade eden Biden, ''Amerika geri geldi ve tekrar oyuna dahil oldu. Artık 'sadece Amerika' yok. Birleşik Krallık, Fransa, Almaya, Kanada ve İrlanda gibi ülkelerle, 6 dünya lideriyle konuşma fırsatım oldu, övgü dolu ve enerjikti, heyacanla bekliyorlar. Amerika'yı daha önceki saygın yerine geri taşıyacağız'' dedi.
Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın da seçim sonuçlarını tanımadığı ve kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Biden, McConnell ile görüşmediğini ancak yakın zamanda görüşmeyi umduğunu söyledi.
Biden, ''Birkaç önemli istisna dışında Cumhuriyetçi Parti'nin tümü, Başkan (Trump) tarafından sindirildi'' değerlendirmesinde bulundu.
Trump'a bir mesajı olup olmadığı sorulan Biden, ''Trump ile konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum'' yanıtını verdi.
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