Trump seçimin faturasını Pentagon ile CIA başkanlarına kesecek
ABD’de tarihi seçimde oy sayımı sürerken, The Hill gazetesinin haberinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Hapel ve FBI Direktörü Christopher Wray’i kovacağı iddia edildi.
ABD’de Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden arasındaki yarış devam ediyor. The Hill gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Hapel ve FBI Direktörü Christopher Wray’i kovacağı iddia edildi.
Gazetenin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Esper ile Trump arasında son aylarda yaşanan anlaşmazlıkların bu kararda etken olabileceği ifade edildi. Haberde, “Esper ve Trump'ın ilişkisi, ülke çapındaki protestoları bastırma konusunda önemli ölçüde bozuldu. Trump, protestoları bastırmak için aktif görevli askerleri konuşlandırmakla defalarca tehdit etmişti. Esper ise bu fikre karşı olduğunu dile getirmişti” ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki