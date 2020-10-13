Trump'a 'tanrı' gibi tapan kişi yaşamını yitirdi: Covid-19'u atlatması için 4 gün oruç tutmuş
Hindistan’da rüyasında gördükten sonra ABD Başkanı Donald Trump’a tapmaya başlayan Bussa Krişna, Trump’ın koronavirüse (Covid-19) yakalandığını öğrendikten sonra depresyona girdi ve kalp krizinden yaşamını yitirdi.
Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Konney köyünde yaşayan Bussa Krişna, rüyasında gördüğü ABD Başkanı Donald Trump’a ‘Hint tanrısı’ gibi tapmaya başladı. Dünya basınında yoğun ilgi gören Krişna’nın, Trump’ın koronavirüse yakalandığını öğrenince depresyona girdiği ve kalp krizinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
TRUMP İYİLEŞSİN DİYE 4 GÜN ORUÇ TUTMUŞ
Krişna’nın yakınlarının Hint basınına yaptığı açıklamada, Trump’ın koronavirüse yakalandığını duyduktan sonra Krişna’nın ağır depresyona girdiği belirtildi. Düzgün bir şekilde yemek yemeyen Krişna’nın, Donald Trump’ın hastalığını yenmesi için 4 gün oruç tuttuğu belirtildi. Ailesiyle çay içtiği sırada rahatsızlanan Krişna, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Krişna’nın ailesine kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Krişna, daha önce Trump ile ilgili yaptığı açıklamada onu rüyasında gördüğünü ve kendisine mutluluk verdiğini ifade etmişti. “Bana muazzam bir mutluluk veriyor” diyen Krişna, “Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım” ifadelerini kullanmıştı.
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