Trump'ın destek verdiği paylaşıma FBI'dan inceleme

07 Ocak 2021 Perşembe, 15:26

ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD’nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi. Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de "6 Ocak’ta Washington’da olacağız" paylaşımında bulundu.Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün. Orada olacağım" ifadelerini kullandı.

TWEETE FBI İNCELEMESİ

Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadeleri FBI'ı harekete geçirdi. Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donal Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı. Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump’ın paylaşımlarına yasak getirmişti.