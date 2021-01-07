Trump'ın destek verdiği paylaşıma FBI'dan inceleme
ABD'de Donald Trump'ın, Washington DC mitingi sonrası destekçilerinin oylama yapılan Kongre binasını basmasının ardından gözler, Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de yayınladığı tweete, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" yanıtına FBI tarafından incelemeye alındığı belirtilidi.
ABD'de Donald Trump'ın Washington DC mitingi sonrası destekçileri oylama yapılan Kongre binasını bastı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.52 kişinin gözaltına alındığı ve ABD'nin tarihinde ilk kez yaşanan olaylarda bir ayrıntı FBI'ı (ABD’nin iç güvenlik teşkilatı) harekete geçirdi. Kyle Jane Kremer adlı Trump destekçisinin 19 Aralık 2020'de "6 Ocak’ta Washington’da olacağız" paylaşımında bulundu.Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün. Orada olacağım" ifadelerini kullandı.
TWEETE FBI İNCELEMESİ
Kyle Jane Kremer'ın tweetine yanıt veren Trump, "6 Ocak tarihi gün.Orada olacağım" ifadeleri FBI'ı harekete geçirdi. Amerikan medyası, FBI'ın Trump destekçisi Kyle Jane Kremer ve Donal Trump'ın paylaşımının araştırılacağını ve paylaşımların yaşanan gerilimlerin delili olarak kullanılacağını yazdı. Sosyal medya devleri Twitter, Facebook ve Instagram ise, olayların başlamasıyla Trump’ın paylaşımlarına yasak getirmişti.
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