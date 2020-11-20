Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi

20 Kasım 2020 Cuma, 06:23

Georgia eyaletinde seçimlerden sorumlu üst düzey yetkili Brad Raffensperger, perşembe akşamı yaptığı açıklamada eyalette oyların yeniden sayımının tamamlandığını ve kazananın Joe Biden olduğunu açıkladı.

Eyalette iki aday arasında sadece 14 bin oy farkı vardı. Bu oy farkı yüzde 5'in altında olunca eyalette yeniden sayıma gidilmişti. Eyalette Biden'ın kazandığı ve 16 delegeyi kazandığı cuma günü resmen bildirilecek.

Bu sırada bazı eyaletlerde oy kullanımı ve sayımı sırasında hile yapıldığını savunan Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Trump'ın açtığı davalar da reddediliyor.

İddialarıyla ilgili kanıt sunamayan Trump'ın Georgia'da, Trump'ın atadığı hakim Steven Grimberg, postayla gönderilen oyların sayılmaması talebini reddetti:

"BU TALEBİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN BİR YANLIŞLIK YA DA KANUN MADDESİ YOK."

Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, Beyaz Saray'da bir dönem daha kalabilmek için stratejisini, Biden'ın kazandığı bazı eyaletlerde mahkemeye giderek postayla gönderilen oyların geçersiz sayılmasını talep etme üzerine kurdu. Postayla gönderilen oyların büyük çoğunluğundan Biden çıkmıştı.

Ancak daha önce Michigan ve Georgia'da açtığı farklı davalar da reddedilmişti.

Pennsylvania'da da postayla gönderilen oylar arasında 2 bin 200 tanesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla dava açan Trump'a, olumsuz yanıt geldi.

Bu eyalette de küçük bir oy farkıyla kazanan Biden'ın, 20 delegeyi aldığında seçimi kazandığı kesinleşmişti.

Pennsylvania'daki hakim, "başvuru yapılan oylar ve zarflarla ilgili herhangi bir usulsüzlük, hata ya da hileye rastlanmadığını" açıkladı. Oy farkının az olduğu eyaletlerden birinde daha, Arizona'da da Trump'ın avukatları oyların yeniden sayılmasını talep etti. Hakim talebi reddetti. Reddin gerekçesi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona ofisinden yapılan açıklamada ise eyalet kanunlarının ihlâl edildiği iddia edildi ve reddin sebebinin hukuki açıklaması talep edildi.

Seçimi kazanan Joe Biden ise, Trump'ın sonuçları kabul etmemesini bir kez daha eleştirerek "Bu tavrı ülke olarak kim olduğumza dair korkunç bir mesaj veriyor. İnanılmaz bir sorumsuzluk gösteriyor" dedi.



