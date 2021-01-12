Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

Kongre baskını sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıkarak Teksas'da açıklama yapan Trump, azil sürecinin öfke yarattığını ancak şiddet istemediğini söyledi.

İHA
12 Ocak 2021 Salı, 18:53
Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas'a gitti. 

Alamo kentinde açıklamalarda bulunan Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" açıklamasında bulundu.

Hakkında yürütülen azil sürecinin öfkeye neden olduğunu belirterek "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim. Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" dedi.

Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı. 


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