Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama
Kongre baskını sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıkarak Teksas'da açıklama yapan Trump, azil sürecinin öfke yarattığını ancak şiddet istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas'a gitti.
Alamo kentinde açıklamalarda bulunan Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" açıklamasında bulundu.
Hakkında yürütülen azil sürecinin öfkeye neden olduğunu belirterek "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim. Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" dedi.
Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
Video Haberler
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması