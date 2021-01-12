Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

12 Ocak 2021 Salı, 18:53

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas'a gitti.

Alamo kentinde açıklamalarda bulunan Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" açıklamasında bulundu.

Hakkında yürütülen azil sürecinin öfkeye neden olduğunu belirterek "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim. Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" dedi.

Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.