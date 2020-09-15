Trump’tan Esad itirafı: Ben onu öldürmeyi tercih ederdim

15 Eylül 2020 Salı, 17:20

ABD Başkanı Donald Trump, Fox televizyonunda yayımlanan "Fox and Friends" programına katılarak gündemi değerlendirdi. Kendisine hakkındaki iddiaları içeren "Woodward” kitabından soru yönetildi. "Trump, 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Esad'ın suikastı için emir vermek istedi" iddialarının sorulması üzerine, "Ben onu öldürmeyi tercih ederdim. Ancak o dönemin Savunma Bakanı Mattis buna karşı çıktı. O Mattis, gereğinden fazla değer verilen bir generaldi" diye konuştu. Bir başka soru da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın öldürmemiş olmaktan pişman olup olmadığı soruldu. Trump cevaben, "Hayır değilim. Onun yaşamasıyla da ölmesiyle de başa çıkabilirim. İsteseydim onu öldürme şansım vardı” dedi.

"BENİM BAE'YE F-35 SATMAKLA İLGİLİ SORUNUM YOK"

Trump, İran'ın "Kasım Süleymani'nin intikamı için bazı ABD'li yetkilere suikast planladığı" yönündeki iddiaları da değerlendirerek, "İran bize karşı bir şey yaparsa bunun 1000 kat karşılığını alır" dedi.

Beyaz Saray'da düzenlenecek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasını da anımsatan Trump, "Filistinliler de en sonunda İsrail ile anlaşma imzalayan ülkelere katılacak. İzleyin ve görün. Kısa süre içinde başka ülkeler de İsrail ile anlaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İsrail'in karşı çıkmasına rağmen ABD'nin BAE'ye F-35 satıp satmayacağı konusunda ise "Benim BAE'ye F-35 satmakla ilgili sorunum yok" değerlendirmesinde bulundu.























