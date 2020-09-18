Trump’tan koronavirüs aşısı açıklaması

18 Eylül 2020 Cuma, 23:10

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, “Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.