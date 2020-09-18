Trump’tan koronavirüs aşısı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında Nisan 2021’e kadar aşının ‘tüm Amerikalılar’ için hazır olacağını duyurdu.

DHA
18 Eylül 2020 Cuma, 23:10
Trump’tan koronavirüs aşısı açıklaması
Abone Ol google-news

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Trump, “Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli aşı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Trump daha önce geliştirilen aşının tüm Amerikalılar için ücretsiz olacağını belirtmişti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler