Trump'tan Obama, Mandela ve siyah ırka ağır hakaretler

'Disloyal: A Memoir' (Sadakatsiz: Anılar) isimli kitapta, ABD Başkanı seçilmeden önce emlak krallığına dayalı bir iş imparatorluğunu yönetmesinin yanısıra 'The Apprentice' (Çırak) isimli yarışma programını sunan ve adayları "You're fired!" (Kovuldun) diyerek eleyen Donald Trump'ın Barack Obama'yla alay ettiği bir video da çektiği belirtildi.

Trump'ın bir 'Çakma-Obama' tutarak ABD'nin ilk siyah başkanını aşağılama ritüeli niteliğinde video çektiğini ve videonun sonunda "Kovuldun" dediğini aktaran Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı canlandıran siyah erkeğin kimliğini açıklamadı. Ancak üzerinde Obama'nın adının yer aldığı bir kitabın bulunduğu masanın bir tarafında Trump'ı, diğer tarafında yakasında ABD bayrağı iğnesi takılmış siyah takım elbise içindeki 'Çakma-Obama'yı otururken gösteren fotoğraf yayımladı.

Trump'ın 'ırkçı' olduğunu söyleyen Cohen, 2008'de Obama seçildiğinde hakkında atıp tutan Trump'ın "Bir siyah tarafından yönetilip de b.ktan bir yer olmayan tek bir ülke söyle bana. Hepsi tümden kahrolasıca tuvaletler" diye konuştuğunu iddia etti.

