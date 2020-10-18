TTB: 1 günde 5 sağlık çalışanı hayatını yitirdi, yönetemiyorsunuz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son zamanlarda Covıd-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 15:19
TTB: 1 günde 5 sağlık çalışanı hayatını yitirdi, yönetemiyorsunuz!
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Türk Tabipler Birliği (TTB), geride bıraktığımız 24 saat içinde 5 sağlık çalışanının Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Son 8 günde yitirilen sağlık çalışanı sayısı 13’e yükseldi. Twitter üzerinden yapılan paylaşımla konuya tepki gösterildi.

TBB Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Bir günde 5 sağlık çalışanını COVID-19 nedeniyle yitirdik,  #Yönetemiyorsunuz #Tükeniyoruz #Ölüyoruz “sözleriyle duyurdu. TTB, “Ölümlere alışmak istemiyoruz” dedi.


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