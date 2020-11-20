TTB, Aile hekimleri anketini açıkladı: Vakalar artıyor

20 Kasım 2020 Cuma, 16:49

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Aile Hekimliği Kolu, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” sonuçlarını 20 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

TTB’nin Youtube ve Periscope kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır, TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve TTB Aile Hekimliği Kolu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dr. Nuri Seha Yüksel, TTB olarak alınması gereken önlemleri her fırsatta dillendirdiklerini ancak önlemlerin etkin biçimde alınamaması sonucu ürkütücü bir tablo ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Dr. Kazım Doğan Eroğulları da “Maalesef salgının kontrolü kaybettik. Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan, ikinci basamakta, yani tedavi edici hekimlikle karşılanan bir pandemi ile mücadele anlayışı başarılı olamayacaktı ve olamadı da” diye konuştu.





“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kırımlı paylaştı. 73 ilden 1270 aile hekiminden alınan verilere göre:

VAKA SAYISI YÜZDE 300 ARTTI

- Sadece aile hekimliği verilerinde Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 47 bin 629’a, İstanbul’da günlük vaka sayısı 12 bin 631’e ulaştı.

- Aile hekimi başına 59,59 hasta ve 19,79 COVID-19 hastası düştü. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep artışın en fazla olduğu kentler oldu.

- Aile hekimlerinin %91’i vaka sayılarının arttığını, sadece %4’ü vaka sayılarının azaldığını söyledi.

- Vaka sayılarının artmasıyla telefonla izlem oranı %76’dan %66’ya geriledi.

- Aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı %49’a yükseldi.

- Hiç tükenmişlik hissetmediğini söyleyenlerin oranı sadece %2’de kalırken; arada sırada tükendiğini hissedenlerin oranı %32, tükenmiş hissedenlerin oranı %66, tamamen tükenmiş hissedenlerin oranı %18 oldu.

- Ek ödeme alabileceğini düşünenlerin oranı %8’de kalırken, %58’i “Hayır” yanıtı verdi.

AİLE HEKİMLERİ TTB'Yİ DOĞRULADI

Sunumun ardından açıklama yapan Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin açıkladığı günlük 87 bin vaka görüşünün abartılı görülse de aile hekimlerinden edinilen bilgilerin de bunu doğruladığını kayderek, “TTB olarak sorumluluğumuz, insanların ölümlerinin engellenmesi ve hastane yoğunluklarının azaltılması için hazırladığımız tedbir paketinin uygulanması için zorlamaktır” dedi.