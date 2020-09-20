TTB paylaştı: "Bir sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti"
Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği, Elazığ'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özediller'in koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hedefindeki Türk Tabipler Birliği (TTB), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenleri gün gün açıklıyor.
TTB’nin verdiği bilgiye göre bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü. TTB, Dr. Orhan Özediller’in hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.
#Ölüyoruz etiketiyle yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Elazığ'da çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı meslektaşımız Dr. Orhan Özdiller’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.
imizi duyan var mı?"
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