TTB üyesi Halis Yerlikaya koronavirüse yakalandı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yürütme Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya koronavirüse yakalandığını ve evinde karantinaya alındığını duyurdu. Yerlikaya, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.
Koronavirüs salgınının başından itibaren kamuoyuna genel durumla ilgili açıklamalar yapan ve sahadaki vaka sayılarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Yürütme Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya koronavirüse yakalandı.
“GENEL DURUMUM İYİ”
Virüse yakalandığını Twitter hesabından duyuran Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Herkese iyi dilekleri için çok teşekkür ederim. Genel durumum iyi, evde karantinada tedaviye devam ediyoruz. Bu vesile ile pandemi bütün hızıyla devam ederken herkesi daha da dikkatli olmaya, önerilen kurallara uymaya davet ediyorum."
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