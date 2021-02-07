Tüfekle köpeği yaraladı: 'Gören de adam öldürdük sanır'
Çorum’da av tüfeğiyle ateş açarak sokakta yaşayan köpeği ağır yaralayan Mehmet K. (50), polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.
Olay, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Sanayi sitesinde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği köpeğe av tüfeğiyle 3 el ateş etti.
Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
'GÖREN DE ADAM ÖLDÜRDÜK SANIR'
Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır” diyerek tepki gösterdi.
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