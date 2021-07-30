Tuğamiral Mehmet Sarı’nın deniz ikmal komutanlığı görevinde olmadığı açıklandı

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğraflarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın başlattığı ve dördüncü ayını dolduran disiplin soruşturması halen sonuçlandırılmazken Sarı’nın, soruşturmanın başlatılmasının ardından görevinden alındığı ortaya çıktı. Daha önce konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, soruşturmanın başlatılmasının üzerinden aylar geçtikten sonra Yüksek Askeri Şûra’ya günler kala Sarı’nın Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ise Tuğamiral Sarı hakkında açılan disiplin soruşturmasını halen sonuçlandırmadı.

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cüppe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar 25 Mart’ta Veryansın TV internet sitesinde yayımlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nda 26 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında Sarı’nın basına yansıyan fotoğraflarının “her yönüyle incelendiği” duyurulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 5 Nisan’da Sarı hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Erdoğan, konuyla ilgili “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıkça bellidir. Söz konusu görüntünün yayımlandığı gün TSK, zaten kendi içinde çok yönlü idari bir soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 7 Nisan’da basına yansıyan açıklamasında Sarı hakkında idari soruşturmanın sürdüğü ve Sarı’nın savunmasının istendiğini bildirmişti.

AYLAR SONRA GELEN AÇIKLAMA

Sarı hakkında açılan disiplin soruşturmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine karşın soruşturmanın halen sonuçlandırılmadığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’nda dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan yetkililer, “Söz konusu personel hakkında TSK Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda Yüksek Disiplin Kurulu işlemleri devam etmektedir” dedi. Sarı’nın görevde olup olmadığı sorusu üzerine ise yetkililer, Sarı’nın halihazırda Deniz İkmal Komutanlığı görevinde olmadığını, hakkında disiplin soruşturması başlatılmasından hemen sonra görevden alındığını bildirdi. Tuğamiral Sarı’nın ağustos ayı başında yapılacak YAŞ’ta emekliye sevk edileceği yönündeki iddialarla ilgili ise bakanlık yetkilileri, “Bu konu YAŞ’ın takdirindedir” ifadelerini kullandı.

YANITSIZ KALMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, açılan disiplin soruşturmasının üzerinden geçen dört ayda Sarı’nın görevde olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yapmamış ve bu konudaki sorular yanıtsız kalmıştı. Cumhuriyet de Tuğamiral Sarı’nın görevde olup olmadığı sorusunu gündemde tutmuş, her pazartesi “Cumhuriyet Soruyor” başlıklı yanıtı verilmeyen sorular arasında “O amiral hala görevde mi” sorusu da yer almıştı. Sarı’nın hakkında disiplin soruşturması açılmasından hemen sonra açığa alınmasına karşın bu bilginin kamuoyuna aylar sonra açıklanması dikkat çekti.

DİSİPLİN KURULU TOPLANMADI

Tuğamiral Sarı hakkındaki yürütülen disiplin soruşturmasında kararı Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu verecek. TSK Disiplin Kanunu’na göre general ve amiraller hakkındaki konularda karar vermek için oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanı başkanlığında Genelkurmay Başkanı, ilgili kuvvet komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürü ve Bakanlık Personel Genel Müdürü’nden oluşuyor.