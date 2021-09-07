Milli futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun eski takım arkadaşından 'sigara' itirafı
Tugay Kerimoğlu'nun Blackburn Rovers'tan takım arkadaşları ve menajerleri, eski oyuncunun sigara alışkanlığı hakkında konuştu.
Tugay Kerimoğlu, 2009'da emekli olmadan önce Blackburn formasıyla 233 lig maçına çıkmıştı ve eski takım arkadaşı Robbie Savage tarafından "en iyilerden biri" olarak nitelendirilmişti.
İngiliz gazetesi Daily Star'ın aktardığı habere göre, 38 yaşına kadar kariyerini sürdüren Kerimoğlu aynı zamanda bir sigara tiryakisiydi ve devre aralarında bile sigara içtiği ortaya çıkmıştı.
Tugay Kerimoğlu'nun Blackburn'den bir başka eski takım arkadaşı Matt Jensen da Tugay Kerimoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Jensen, Tugay Kerimoğlu hakkında "Maç başlamadan soyunma odasında tütün kokardı. Sonrasında 45 dakika boyunca maçını oynar ardından devre arasında tekrar sigara içerdi." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Jensen şöyle bir anı hatırladığını aktardı:"Graeme Souness devre arasında soyunma odasına bakar ve 'Tugay nerede?' derdi. Biz de tuvaletin her tarafına bakardık ve tuvaletin tepesinden duman halkaları gelirdi."
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