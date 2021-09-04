TÜGVA kumbaraları toplatıldı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait giysi kumbaraları zabıta ekipleri tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle toplatıldı.
TÜGVA, Kızılay, engelli ve şehit aileleri gibi 24 derneğin toplama yetkisi bulunan giysi kumbaralarından İzmir’in Buca ve Bayraklı ilçelerine belediyelerden izin almadan sokak başlarına ve kent merkezlerine 150 adet yerleştirdi.
Cumhuriyet’in konuyu ortaya çıkarması ardından iki ilçe belediyesi resmi yazı ile kumbaraların kaldırılmasını istedi. Belediyelerin talebine rağmen kumbaralar kaldırılmadı.
Kumbaralar kaldırılmayınca Bayraklı Belediyesi zabıta ekipleri kumbaraları topladı. Buca Belediyesi’ninde kumbarları toplayacağı öğrenildi.
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