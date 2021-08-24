TÜGVA'ya Bakanlık'tan tam destek geldi

24 Ağustos 2021 Salı, 13:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), iktidarın "dindar ve kindar nesil" projesi kapsamında kamu kurumlarının iş birliği yürüttüğü ayrıcalıklı oluşumlardan biri olarak sık sık gündeme geliyor.

TÜGVA, son olarak gazetemizde "Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA, giysi kumbaralarına da göz dikti" başlığıyla haberleştirilen, kimsesiz ihtiyaç sahipleri için kıyafet bırakılan giysi kumbaralarından elde edilecek gelirlere el attığı skandalıyla gündem konusu olmuştu.

Hükümet üyeleri ise tepkilerin odağındaki TÜGVA için her fırsatta desteklerini göstererek vakfın iktidarın koruması altında olduğu mesajını veriyor.

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu destek yeniden ilan edildi.

Yanık, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki "heyet"i Bakanlık binasında kabul ettiklerini duyururken "Geçmişten bugüne getirdiğimiz ortak değer ve ilkelerin ışığında ülkemizi geleceğe taşıyanlar gençlerimiz olacak. Gençlerimizin alacağı her inisiyatifi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık'ın paylaşımı şöyle:



