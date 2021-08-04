Tüketici enflasyonu, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1.8, yıllık bazda yüzde 18.95 arttı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:20

TÜİK’in “Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021” raporuna göre, TÜFE’de temmuz ayında önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 1.8, Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 10.41, Temmuz 2020’ye (yıllık) kıyasla yüzde 18.95 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.15 artış gerçekleşti. Temmuzda son 27 ayın en yükseğine çıkan yıllık oran, geçen haziranda ise yüzde 17.53’tü. Bunun yanında aylık TÜFE, son 20 yılın en yüksek temmuz ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Ayrıca temmuzda gerçekleşen yıllık TÜFE, Merkez Bankası’nın yüzde 5’lik enflasyon hedefinden 13.95, yeni açıkladığı yüzde 14.1’lik yılsonu tahmininden 4.85 puan yüksek duruma geldi.

- ‘Konut’ta patlama: İçinde su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerin olduğu konut harcama grubu aylık yüzde 5.07’lik artışla ana harcama grupları içinde temmuz ayı lideri oldu. En önemli harcama grubu gıda ise yüzde 2.77’lik artışla ikinci sırada. Ayrıca gıdada yıllık artış yüzde 24.92 yükseldi.

- 284 üründe arttı: Temmuz 2021’de, TÜFE endeksinde kapsanan 415 maddenin 81’inin ortalama fiyatı düşerken, 50 maddenin fiyatı değişmedi ve 284 maddenin fiyatı arttı.

- ‘Tatil’e zam sürdü: Mal veya hizmet bazında aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 29.42 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda görüldü. Bu turlarda aylık artış haziranda yüzde 51.6 idi. Bunu yüzde 19.63 ile salatalık, yüzde 18.33 ile kuru soğan izledi. En çok fiyat düşüş ise yüzde 9.25 ile patlıcanda. Bu ürünü yüzde 8.32 ile kiraz, yüzde 7.5 ile kabak izledi.

- ENAG’da yüzde 4.86: Alternatif tüketici enflasyonu çalışması yapan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise Temmuz 2021 (30.06.2021- 31.07.2021) günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAG Tüketici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde 4.89 arttığını duyurdu. İlk 7 aylık artış ise yüzde 25.14 olarak hesaplandı.

- Üretici hız kesmedi: Yine dün açıklanan “Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021” raporuna göre, Yİ-ÜFE temmuzda önceki aya göre yüzde 2.46, Aralık 2020’ye göre yüzde 25.05, Temmuz 2020’ye göre yüzde 44.92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28.47 artış gösterdi. Yıllık oran geçen haziranda yüzde 42.89’du.

Faiz baskısı olacak Öte yandan temmuzda yüzde 18.95’e ulaşan yıllık TÜFE, Merkez Bankası’nın yüzde 19’luk politika faizine çok yaklaştı. Bunun banka üzerinde faiz artışı baskısı yaratacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan ekonomist Uğur Gürses’in şu vurgusu önemli: “Direkten döndük; yoksa yıllık enflasyon Merkez Bankası’nın faizini geçip onları ‘sıkılaştırmak’ zorunda bırakacaktı...”