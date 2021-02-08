Tüketimi giderek yaygınlaşan 'kumkat' ile haftalık 400 kilo reçel yapılıyor
Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, turunçgiller ailesinden olan ve soyulmadan yenilme özelliğine sahip kumkat ile reçel yapımına başladı. Haftalık 400-500 kilo üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Kooperatif Başkanı Suna Çetin, kış mevsiminde narenciyenin bol olduğu Adana'da, portakal, mandalina, limon, kumkat gibi turungillerden yaptıkları reçellere, pandemiyle birlikte ilginin arttığını söyledi.
Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar mutfaklarında mevsimindeki meyve ve sebzelerle erişteden tatlı ürünlerine, fıstık ezmesinden salçaya kadar birçok yöresel tat üretmeye devam ediyor. Büyük bir emek ve özveri ile yardımlaşarak birbirinden taze ve doğal ürünler elde eden kadınlar, kış mevsiminin gelmesiyle C vitamininden zengin, Çince'de 'altın portakal' anlamına gelen ve turunçgiller ailesinden soyulmadan yenilme özelliğine sahip kumkat ile reçel yapımına başladı.
HAFTALIK 300-400 KİLO ÜRETİLİYOR
Soyulmadan üstlerini bıçakla çizdikleri kumkatları yıkamaya bırakan kadınlar, ocakta şerbeti kaynadıktan sonra tencereye kumkatları da ilave ederek pişiriyor. Kıvamını alan kumkatlar şerbetiyle birlikte kavanozlara alınarak doğal reçel elde ediliyor. Pandemi döneminde bu tür ürünlere ilgilinin arttığını dile getiren Kooperatif Başkanı Suna Çetin, ülkemizde de artık çokça tüketilen kumkat ile talebe bağlı olarak haftalık 400 ile 500 kilo arasında reçel ürettiklerini belirtti.
TURUNÇGİLLERİN REÇELİNE İLGİ ARTTI
Reçel ya da tatlıya dönüşebilecek tüm sebze-meyveleri değerlendirdiklerini belirten Suna Çetin, domates tatlısı, patlıcan reçeli gibi ürünler de çıkardıklarını söyledi. Kışın turunçgillere ağırlık verdiklerini dile getiren Çetin, "Kışın narenciyenin bol olduğu bir yer olan Adana'da portakal, limon, mandalina, kumkat reçeli ve turunç tatlısı üretiyoruz. Her ürün için haftalık 400-500 kiloya kadar üretim yapabiliyoruz. Bu ürünlere, C vitamini açısından zengin ve doğal olmaları nedeniyle pandemi döneminde talep daha çok arttı. Bugün de kumkat reçeline başladık. Kooperatif olarak 50'den fazla noktada ürünlerimiz satılıyor" dedi.
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