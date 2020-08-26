Tüm zamanların rekorunu kıran dolarda işte son rakamlar

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:31

Dün 7.40'ın üzerine tırmanan dolar/TL gece saatlerinde 7.4180 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar yeni güne ise 7.3948 liradan başladı. Bugün özellikle 7.40'lık kritik seviyenin üzerinde kalıcı olup olamayacağı takip edilecek. Dolar/TL kurunda 3 aylık ima edilen volatilite yüzde 20.63, 3 ay vadeli tarihi volatilite yüzde 13.17 seviyesinde bulunuyor.

Avro ise güne 8.7404 liradan başladı. Kur sepeti 8.0674'ten işlem gördü. ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasının arkasında olduklarını teyit etse de koronavirüs salgınına yönelik endişeler piyasaların ihtiyatlı bir iyimserlikle hareket etmesine yol açıyor.

Kurun bir yıllık işlem aralığı 7.4169 - 5.6328 oldu. 1 aylık hareketli ortalaması 7.1164, 50 günlük hareketli ortalaması 7.0126 ve 100 günlük hareketli ortalaması 6.9483 seviyelerinde bulunuyor.

CDS 545 PUANA DAYANDI

Türkiye'nin 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin bileşik faizi önceki kapanış olan yüzde 13.26'dan yüzde 13.47'ye yükseldi. 10 yıllıkların bileşik faizi önceki kapanışa göre değişmeyerek yüzde 13.21 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 540.9 baz puandan 544.9 baz puana yükseldi.

DOLAR/TL JP MORGAN'IN "TL AL" TAVSİYESİNİN ETKİSİYLE GERİLEDİ



Dolar/TL dün yeni tarihi zirveye yükselmesinin ardından JP Morgan'ın döviz stratejisi raporunda "dolar sat TL al" tavsiyesi sonrasında 7.3400 seviyesine kadar geriledi.

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık" dendi.