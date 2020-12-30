Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı'dan iddianame hazırlandı

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı

AA
30 Aralık 2020 Çarşamba, 16:22
Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı'dan iddianame hazırlandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.

Seçim çalışmaları sırasında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den ihraç edilmişti.

Çelik, hakkında yürütülen soruşturma sonrası partisinden de istifa etmişti.


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