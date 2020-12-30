Tuma Çelik hakkında 'cinsel saldırı'dan iddianame hazırlandı
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski HDP Milletvekili Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı.
Seçim çalışmaları sırasında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den ihraç edilmişti.
Çelik, hakkında yürütülen soruşturma sonrası partisinden de istifa etmişti.
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