Tuna Tunca'dan özel madalya

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:38

Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı iki kez geçen İzmirli yüzücü Tuna Tunca, Marmaris'te katıldığı Aquamasters organizasyonunda kendi yaş grubunda engel kategorileri olmadan kürsüde üçüncülük basamağında yer aldı.

İçmeler'deki parkurda 6 kilometre yarışında üçüncü olan 18 yaşındaki Tuna, yalnız özel sporcu olmadığını, engel kategorileri olmadan madalya mücadelesi vereceğini kanıtladı.

Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyespor kulübü adına katılan Tuna'yla beraber yüzen Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran da kendi yaş kategorisinde birinci olurken, ikili yarışı çifte madalyayla tamamladı.

Yüzme ile 3.5 yaşında tanışıp Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlarda birçok madalya kazanan sporcu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.



