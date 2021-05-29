Tuna Tunca'dan özel madalya
18 yaşındaki otizmli yüzücü Tuna, Marmaris'te düzenlenen kendi yaş grubunda engel kategorisi olmadan katıldığı yüzme yarışından derece ile ayrıldı.
Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı iki kez geçen İzmirli yüzücü Tuna Tunca, Marmaris'te katıldığı Aquamasters organizasyonunda kendi yaş grubunda engel kategorileri olmadan kürsüde üçüncülük basamağında yer aldı.
İçmeler'deki parkurda 6 kilometre yarışında üçüncü olan 18 yaşındaki Tuna, yalnız özel sporcu olmadığını, engel kategorileri olmadan madalya mücadelesi vereceğini kanıtladı.
Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyespor kulübü adına katılan Tuna'yla beraber yüzen Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran da kendi yaş kategorisinde birinci olurken, ikili yarışı çifte madalyayla tamamladı.
Yüzme ile 3.5 yaşında tanışıp Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlarda birçok madalya kazanan sporcu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü