Tunç Soyer: Sorumluların cezalandırılmasını bekliyorum!

19 Temmuz 2020 Pazar, 18:50

İzmir'in Urla'da dört yunusun vurulmuş şekilde bulunduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı paylaşımda, hiç kimsenin yaşama hakkının karar vericisi ve dünyanın sahibi olmadığını belirtti.

“BU CİNAYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Soyer, "Urla’da dört yunusun vurulmuş şekilde sahilde bulunduğunu öğrendim. Bir canlının yaşama hakkını her şeyin önünde görüyorum. Bu cinayeti şiddetle kınıyorum, sorumlularının bulunup cezalandırılmasını bekliyorum. Hiç kimse yaşama hakkının karar vericisi ve dünyanın sahibi değil." ifadelerinmi kullandı.



