Tunç Soyer'den 'adaylık' açıklaması: Kılıçdaroğlu keşke aday olsa

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Tunç Soyer, belediyenin bütçesinin yüzde 42'sinin yatırım olduğunu ve belediyenin kredi notunun oldukça yüksek olduğunu açıkladı.





2023 seçimlerinde CHP'nin iktidara geleceğini düşündüğünü aktaran Tunç Soyer, "Ben dostlarımızla beraber iktidara geleceğimizi düşünüyorum. Ben belediye başkanıyım. Benim partimin genel başkanı adaylık düşünürse keşke olsa derim. Genel başkanımızın kendi takdiridir. Keşke aday olsa" görüşünü dile getirdi.





Soyer, İzmir'de belediyenin faaliyetleriyle ilgili şu şekilde konuştu: