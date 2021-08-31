Tunç Soyer'den 'adaylık' açıklaması: Kılıçdaroğlu keşke aday olsa
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili "Keşke aday olsa" dedi.
Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Tunç Soyer, belediyenin bütçesinin yüzde 42'sinin yatırım olduğunu ve belediyenin kredi notunun oldukça yüksek olduğunu açıkladı.
2023 seçimlerinde CHP'nin iktidara geleceğini düşündüğünü aktaran Tunç Soyer, "Ben dostlarımızla beraber iktidara geleceğimizi düşünüyorum. Ben belediye başkanıyım. Benim partimin genel başkanı adaylık düşünürse keşke olsa derim. Genel başkanımızın kendi takdiridir. Keşke aday olsa" görüşünü dile getirdi.
Soyer, İzmir'de belediyenin faaliyetleriyle ilgili şu şekilde konuştu:
- Otobüs alımı ile ilgili önemli bir imza attık. 500 yeni otobüs alacağız demiştik, 450 tanesini tamamladık. Şu anda teslim edildi. Ayrıca 100 tane elektrikli otobüs alacağız. 2 adet feribot aldık. Bizim ulaşımı denize taşımamıza imkan verecek. Kent içindeki araç trafiğini azaltmış olacağız. Bisiklet yollarını artıyoruz. Aldığımızda bisiklet yolları 40 km idi şuan 87 km'ye çıkardık. 100'e tamamlayacağız. Ulaşım ile ilgili ağırlığı metroya vermek istiyoruz. Otobüs filomuzun üçte birini yeniledik. Kent içi trafiği denize aktararak hafifletmek istiyoruz.
"ULAŞIMDA HERKESE YÜZDE 50 İNDİRİM"
- Sabah 7 ile 17 arası ulaşımda herkese yüzde 50 indirim yapacağız. Toplu ulaşımda büyük bir sıkıntı var. Pandemi nedeniyle insanlar toplu taşımayı kullanmak istemiyor. Yüzde 50 bir düşüş var. Dezenfektan kullanımını artırdık, ücretsiz internet koyduk. Araçları yeniledik. Özel araçlara yönelim nedeniyle kent trafiğinde artış var. Kent kapasitesi kaldırmıyor. Kent içinde akıllı dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Altın yolda şeriti değiştirdik mesela. Bizim İzmir Ulaşım Merkezi olağanüstü yüksek bir teknoloji kullanıyor. Trafiğin akışını denetlemek istiyoruz.
'İKLİM KRİZİ ÇOK BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK HAYATIMIZDA OLACAK'
- Su konusunda hiç rahat değiliz. Kuraklık büyük bir tehdit. Bizim coğrafyamız da iklim krizinden etkilenmeye başladı. İklim krizi çok büyük bir tehdit olarak hayatımızda olacak. Aydınlanma çağı insanı nasıl geleceğe hazırlamışsa, ekolojik denge de yeni bir çağın kapısını açıyor. Hazırlıklı olmamız lazım. Yeni bir perspektiften bakmalıyız. Ekonomi ile ekoloji arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmalıyız. Türkiye'nin İklim ve Çevre Bakanlığı'na ihtiyacı var. Biz İklim ve Çevre Dairesi kurduk İzmir'de. Bunlarla yüzleşmeye başlayacağımızı biliyordum. Bu kuraklık çok ciddi bir tehdit. Tarımda planlama yok.
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