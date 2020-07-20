Tunç Soyer'den, Hamza Dağ'a 'gökküşağı' yanıtı: Renklerle kavga edildiğini ilk defa görüyorum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önce süt paketlerinin üzerindeki gökkuşağını, ardından İzmir Büyükşehir Belediye binasına ait kolonların rengini hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a yanıt verdi. Soyer, “Hamza Dağ’a verilecek tek kelime cevabım yok. Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum” dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projesi olan “Süt Kuzusu” kutularının üzerinde yer alan gökkuşağı renkleri üzerinden başlattığı LGBTİ tartışmasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının gökkuşağı renklerine boyanan kolonları ile sürdürüyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla LGBTİ'lere nefret söylemi içeren ifadeler kullanan Dağ, Soyer’in LGBTİ'ye sahip çıktığını ve LBGTİ bireyleri desteklediğini ima ederek Büyükşehir binasının kolonlarında yer alan gökkuşağı renklerinin ne anlama geldiğini sormuştu.
Dağ, Soyer’e çağrı yaparak, “O renkleri oradan kaldırın ve bu yanlıştan bir an önce vazgeçin” demişti.
Egedesonsöz'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın sözlerine karşılık verdi.
RENKLERLE KAVGA EDİLDİĞİNİ SİYASETTE İLK KEZ GÖRÜYORUM
Vekil Dağ’ın sözlerini “akıl tutulması” olarak değerlendiren Başkan Soyer, “Hamza Dağ’a verilecek tek kelime cevabım yok. Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum. Kolonların renklerinin değiştirilmesi söz konusu bile olamaz. Bunu Süt Kuzusu Projesi’nin kutuları için de yapmaya kalktılar. Renk hayattır. Ruhu rahatlatır. Her halde bu arkadaşlar bunun farkında değil” dedi.
“O SİLOLAR BOYANINCA BÖLGENİN YÜZÜ AÇILDI, CIVIL CIVIL OLDU”
Başkan Soyer, sözlerini tamamlarken, Alsancak’ın göbeğindeki 80 yıllık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarını örnek verdi ve “neredeyse o devasa siloların silindirleri 60 yıl beton rengiyle yaşadı. Başkan Ahmet Piriştina’nın gayretiyle gökkuşağı rengine boyandı. Bunu da mı görmüyorlar. O silolar boyandıktan sonra o bölgenin yüzü açıldı, cıvıl cıvıl oldu” diyerek sözlerini tamamladı.
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