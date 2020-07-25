Tunç Soyer'den ‘sosyal demokrasi’ vurgusu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gelir düzeyi en düşük yüzde 10’u ile en yüksek 10’u arasındaki farkın 13 kat olduğu bu nedenle gelir dağılımındaki adaletsizlikte dünya beşincisi olan ülkeyiz. Sosyal demokrasi, bunu en aza indirgeyecek en çağdaş yaklaşımdır. Sosyal demokrasinin erdemlerini anlatmak biz yerel yöneticilerin sorumluluğudur” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP kurultayında yaptığı konuşmada “sosyal demokrasi” vurgusu yaptı.
Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar sosyal demokrasiye ihtiyaç olduğunu belirten Soyer şöyle konuştu:
“Gelir düzeyi en düşük yüzde 10’u ile en yüksek 10’u arasındaki farkın 13 kat olduğu bu nedenle gelir dağılımındaki adaleksizlikte dünya beşincisi olan ülkeyiz. Sosyal demokrasi, bunu en aza indirgeyecek en çağdaş yaklaşımdır. Bugün için sosyal demokrasi en kesin çözüm olduğu ve sosyal demokrasinin erdemlerini anlatmak biz yerel yöneticilerin sorumluluğudur” dedi.
İktidara giden yolun yerelden geçtiğini söyleyen Soyer, “Bu yüzden hayalini kurduğumuz ülkeyi kendi kendimizde kurmaya gayret etmeliyiz. İzmir ekonomisi için tercih ettiğimiz sermaya kamu kaynakları değildir” dedi.
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